Пьяный водитель автобуса устроил ДТП в Нижневартовске

Водитель рейсового автобуса, находясь в нетрезвом виде, устроил ДТП на конечной остановке маршрута в Нижневартовске. По данным регионального УМВД, при развороте он въехал в припаркованный автомобиль. Об этом написал «ФедералПресс».

«44-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом «МАЗ», по предварительным данным, при движении задним ходом совершил столкновение с припаркованным автомобилем «Тойота», — сказано в сообщении.

Экспертиза подтвердила, что в момент аварии водитель автобуса находился под действием алкоголя. О том, есть ли пострадавшие в аварии, не сообщается.