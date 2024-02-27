Происшествия 27 февраля 2024, 12:42 Пьяный водитель Audi устроил смертельную аварию в Ленобласти

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Смертельная авария произошла на 20-м километре дороги Санкт-Петербург — Морье в Ленинградской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, 36-летний водитель Audi Q7, находясь в состоянии опьянения, вылетел на полосу встречного движения. В результате иномарка протаранила машину Chevrolet Lanos.

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Ее пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.