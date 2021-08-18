Пьяный велосипедист врезался в автобус и спровоцировал пробку на западе Москвы

В Москве велосипедист врезался в автобус. Он был пьян. В аварии пострадал сам велосипедист, но от госпитализации отказался.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Киевском шоссе на западе Москвы в 07:05. Об этом сообщили в Telegram-канале дептранса. Велосипедист, который был в состоянии алкогольного опьянения, врезался в автобус частного перевозчика «Таксомоторный парк № 20», следовавший по маршруту № 485.

«По предварительным данным, виновник ДТП — велосипедист, он не справился с управлением и въехал в бок автобуса, от госпитализации отказался», — сообщили в дептрансе.

Из-за аварии движение транспорта на участке затруднено. Пробка растянулась на 4,7 километра. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее велосипедист попал под кроссовер в Омске. Толпа руками подняла автомобиль и вытащила из-под автомобиля пострадавшего.

В Екатеринбурге пьяного жителя арестовали на 10 суток за езду на электросамокате без прав. Данный вид электросамокатов относится к категории мопедов.