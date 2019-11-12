  • Пьяный уралец протаранил несколько машин и чуть не погиб в огне

    12 ноября 2019, 11:05

    Андрей Иванов

    Нетрезвый житель Копейска (Челябинская область) вечером 11 ноября устроил настоящее шоу. Он забрался в свой Mercedes, помял несколько машин во дворе, а потом через ограду вылетел на оживленную дорогу. Машина вспыхнула, но водитель чудом остался жив. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

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    Инцидент произошел во дворе дома на Коммунистическом проспекте, а выскочил он на переулок Ильича. С места происшествия лихач постарался убежать, однако людям удалось задержать его и передать в руки полиции. В ликвидации пожара и устранения других последствий ДТП принимали участие четыре специалиста экстренных служб и одна единица техники МЧС.

    По факту ДТП в отношении водителя Mercedes возбуждено дело об административном правонарушении, по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Нарушитель вечернего спокойствия ждет своей участи в изоляторе временного содержания. Об этом сообщил Znаk.com со ссылкой на пресс-службe УГИБДД по Челябинской области.