Пьяный уралец протаранил несколько машин и чуть не погиб в огне

Пьяный дальнобойщик попался в Пензенской области Подробнее

Инцидент произошел во дворе дома на Коммунистическом проспекте, а выскочил он на переулок Ильича. С места происшествия лихач постарался убежать, однако людям удалось задержать его и передать в руки полиции. В ликвидации пожара и устранения других последствий ДТП принимали участие четыре специалиста экстренных служб и одна единица техники МЧС.

По факту ДТП в отношении водителя Mercedes возбуждено дело об административном правонарушении, по части третьей статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Нарушитель вечернего спокойствия ждет своей участи в изоляторе временного содержания. Об этом сообщил Znаk.com со ссылкой на пресс-службe УГИБДД по Челябинской области.