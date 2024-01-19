Происшествия 19 января 2024, 18:11 Пьяный угонщик такси попал в ДТП в центре Москвы Полиция задержала мужчину, попавшего в ДТП в центре Москвы на угнанном такси РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сотрудники полиции задержали нетрезвого угонщика такси, который совершил ДТП в центре Москвы. Об этом рассказала пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 40-летний приезжий мужчина увидел на улице Большая Полянка оставленный без присмотра автомобиль такси. Двигатель машины работал, а двери были не заблокированы, что позволило злоумышленнику сесть за руль и уехать. На улице Серафимовича угонщик не справился с управлением и наехал на бордюр, повредив автомобиль.

Реклама

Прибывшие на место ДТП сотрудники задержали нарушителя. Они также установили, что мужчина находится в состоянии опьянения.

В отношении него составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде, а также возбудили уголовное дело за угон автомобиля. Мужчину отпустили под обязательство о явке.

На прошлой неделе таксист сбил двух пешеходов на Хорошевском шоссе в Москве. Водитель пытался уйти от ДТП со встречным автомобилем, но не справился с управлением.