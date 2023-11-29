Происшествия 29 ноября 2023, 14:31 Пьяный угонщик силой отобрал автомобиль у водителя в Курганской области

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Правоохранители задержали в Курганской области молодого человека, подозреваемого в угоне машины. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт УМВД региона.

Преступление было совершено в одном из населенных пунктов Далматовского округа. По предварительным данным, фигурант, находясь в состоянии опьянения, заметил заведенную Lada Kalina с водителем. Он силой заставил автомобилиста выйти из легковушки и уехал на ней.