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    03 июня 2022, 21:53

    Пьяный угонщик автомобиля в Прикамье насмерть сбил двух девочек

    Ппьяный водитель на угнанной машине насмерть сбил двух девочек в Пермском крае

    Алексей Иванчин

    В Пермском крае водитель на угнанном автомобиле сбил насмерть двух 15 летних девочек. ЧП произошло в городе Александровка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

    По данным полиции, ДТП случилось около 17:40 по местному времени (15:40 по Москве) в районе дома № 2 по улице Братьев Давыдовых.

    «Мужчина 1979 года рождения за рулем автомобиля Kia Optima наехал на двух несовершеннолетних велосипедисток, которые, по предварительной информации, двигались во встречном направлении по правой обочине», — сообщили в МВД.

    В результате случившегося девочки 15 лет от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.

    В ведомстве также добавили, что водитель по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, мужчина угнал автомобиль, припаркованный возле одного из магазинов города. Владелец транспортного средства не закрыл его и оставил мотор включенным.

    На месте происшествия работает следственная группа. подозреваемый доставлен в отделение полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.