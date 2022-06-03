Пьяный угонщик автомобиля в Прикамье насмерть сбил двух девочек

В Пермском крае водитель на угнанном автомобиле сбил насмерть двух 15 летних девочек. ЧП произошло в городе Александровка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, ДТП случилось около 17:40 по местному времени (15:40 по Москве) в районе дома № 2 по улице Братьев Давыдовых.

«Мужчина 1979 года рождения за рулем автомобиля Kia Optima наехал на двух несовершеннолетних велосипедисток, которые, по предварительной информации, двигались во встречном направлении по правой обочине», — сообщили в МВД.

В результате случившегося девочки 15 лет от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.

В ведомстве также добавили, что водитель по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, мужчина угнал автомобиль, припаркованный возле одного из магазинов города. Владелец транспортного средства не закрыл его и оставил мотор включенным.

На месте происшествия работает следственная группа. подозреваемый доставлен в отделение полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.