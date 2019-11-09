Пьяный уфимец сжег мечеть в поисках муллы

Полиция Башкирии задержала жителя Уфы, которого подозревают в умышленном поджоге мечети «Хамза». Мужчина объяснил поджог тем, что он пытался найти муллу, подсвечивая себе спичкой.

В Отдел полиции № 8 Управления МВД России по Уфе 3 ноября поступило сообщение о возгорании в мечети на улице Гагарина. Осмотрев место происшествия, эксперты пришли к выводу, что пожар возник в результате поджога. Правоохранители возбудили уголовное дело.

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«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД по Башкирии совместно с оперативниками уголовного розыска и участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний местный житель», — рассказали в МВД республики.

Как позже рассказал задержанный, в тот день он был изрядно выпивши. Когда мужчина проходил мимо мечети, он увидел, что двери не заперты. Приняв этот факт за приглашение, уфимец зашел в темное здание и, подсвечивая себе спичками, принялся искать муллу, чтобы с ним поговорить. План не сработал, мулла так и не нашелся. В сердцах бросив спичку на пол, мужчина ушел из мечети. От непотушенной спички разгорелся пожар. Мечеть сгорела.