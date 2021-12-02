Пьяный учитель устроил смертельное ДТП в Каменске-Уральском

Сведения об аварии, в которой погиб человек по вине водителя-педагога, распространились по образовательным учреждениям Свердловской области. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на региональное Министерство образования.

Речь идет о смертельной аварии, случившейся в Каменске-Уральском 21 ноября. Водитель Kia Rio, работающий педагогом, превысил скорость. Машину занесло и выбросило с трассы на забор частного дома. В результате пассажир получил смертельные травмы.

Приехавшие к месту сотрудники ГИБДД выявили у водителя характерные признаки опьянения, но молодой человек отказался от медосвидетельствования. На него составили протоколы за отказ от процедуры. Материалы для возбуждения уголовного дела направили в СК РФ.