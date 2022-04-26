Пьяный учитель устроил ДТП в Свердловской области. Трое учеников пострадали

Накануне вечером водитель, двигавшийся по автодороге Екатеринбург — Первоуральск в направлении озера Глухое, съехал с трассы и врезался в дерево. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что за рулем находился школьный учитель, который решил покатать четырех своих учеников.

Как сообщает tagilcity.ru, в результате инцидента пострадали трое восьмиклассников, находившихся в салоне автомобиля в момент ДТП. Их отправили в больницу. Еще один ученик 11 класса, который принимал участие в поездке, не пострадал.

Преподаватель, управлявший автомобилем, прошел медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови. Было установлено, что он находился за рулем в нетрезвом виде.

Прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего.