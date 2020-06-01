Пьяный цыганский авторитет на иномарке устроил разборки на дороге в Софрине

Полицейские разбираются в дорожном конфликте в Софрине — там пьяный мужчина протаранил на дорогой иномарке несколько машин и избил одного из водителей. Пострадавший рассказал «360», как все происходило.

Видео разборок оказалось в распоряжении «360».

«Две машины перегородили дорогу — папа с сыном. Пьяный отец на Rolls-Royce был, а сын — на другой иномарке. Я подъехал, „поморгал“ ему, чтобы тот проехал вперед. Из машины вышел отец, подошел к моему авто. Я опустил стекло, и он ударил меня по лицу, я на доли секунды отключился. Сказал ему „Стой на месте, я буду вызывать полицию“. Он в это время развернулся на бешеной скорости и полетел на меня. Он реально хотел меня задавить!», — рассказал мужчина.

Пострадавший успел съехать в кювет. Сын пьяного дебошира в этот момент догнал отца и тоже врезался в иномарку.

Позже выяснилось, что мужчина, устроивший ДТП, был лишен прав. Со слов очевидцев, нарушитель — местный цыганский авторитет.

Теперь в инциденте разбирается полиция.