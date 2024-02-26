Происшествия 26 февраля 2024, 18:24 Пьяный тюменец устроил ДТП с тремя машинами, уходя от погони

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В Тюмени пьяный водитель повредил три автомобиля, пытаясь уйти от полицейской погони. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе УГИБДД России по региону.

Тюменец выпил и сел за руль Hyundai. Автомобиль привлек внимание полицейских на улице Казачьи Луга. На требование остановиться мужчина не отреагировал. Когда правоохранители поехали за ним, пьяный водитель не справился с управлением и протаранил три машины.

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Потом мужчина проехал еще немного, бросил авто и попытался сбежать. Но полицейские быстро задержали нарушителя. Проводится проверка.

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