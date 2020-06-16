16 июня 2020, 15:41
Пьяный таксист устроил ДТП с летальным исходом в Башкирии
В селе Иглино в Башкирии водитель такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух подростков. Об этом сообщил сайт «Московский комсомолец».
Таксист пытался скрыться с места происшествия, сотрудники правоохранительных органов устроили погоню, чтобы его задержать, написал сайт «Русская планета».
15-летняя девочка скончалась на месте от полученных травм. Второй подросток госпитализирован и находится в коме.
Проводится проверка. Против таксиста могут возбудить уголовное дело.