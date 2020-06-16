Пьяный таксист устроил ДТП с летальным исходом в Башкирии

Таксист пытался скрыться с места происшествия, сотрудники правоохранительных органов устроили погоню, чтобы его задержать, написал сайт «Русская планета».

15-летняя девочка скончалась на месте от полученных травм. Второй подросток госпитализирован и находится в коме.

Проводится проверка. Против таксиста могут возбудить уголовное дело.