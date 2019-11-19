Пьяный таксист устроил драку в Балашихе
Местные жители попытались задержать пьяного таксиста в Балашихе, чтобы он не сел за руль, сообщил сайт «Подмосковье сегодня».
Задержать водителя двое жителей Балашихи решили из-за его странного поведения. Он долго пытался переехать высокий бордюр, а после решил просто бросить автомобиль во дворе.
Водитель оказал сопротивление неравнодушным гражданам.
Портал «Дни.ру» привел слова очевидца происшествия: «Сначала я подумал, что это обычная ссора двух водителей. Потом один из присутствующих сказал, что они поймали пьяного таксиста».
В итоге таксиста удалось передать полиции.