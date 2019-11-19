  • Пьяный таксист устроил драку в Балашихе

    19 ноября 2019, 03:44

    Ирина Нагайникова

    Местные жители попытались задержать пьяного таксиста в Балашихе, чтобы он не сел за руль, сообщил сайт «Подмосковье сегодня».

    Задержать водителя двое жителей Балашихи решили из-за его странного поведения. Он долго пытался переехать высокий бордюр, а после решил просто бросить автомобиль во дворе.

    Водитель оказал сопротивление неравнодушным гражданам.

    Портал «Дни.ру» привел слова очевидца происшествия: «Сначала я подумал, что это обычная ссора двух водителей. Потом один из присутствующих сказал, что они поймали пьяного таксиста».

    В итоге таксиста удалось передать полиции.