Пьяный таксист устроил драку в Балашихе

Задержать водителя двое жителей Балашихи решили из-за его странного поведения. Он долго пытался переехать высокий бордюр, а после решил просто бросить автомобиль во дворе.

Водитель оказал сопротивление неравнодушным гражданам.

Портал «Дни.ру» привел слова очевидца происшествия: «Сначала я подумал, что это обычная ссора двух водителей. Потом один из присутствующих сказал, что они поймали пьяного таксиста».

В итоге таксиста удалось передать полиции.