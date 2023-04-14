14 апреля 2023, 18:01
Пьяный сын экс-депутата насмерть сбил женщину в Новосибирске
Telegram-канал «112»: в Новосибирске пьяный сын бывшего депутата сбил насмерть женщину
В центре Новосибирска произошла смертельная авария. Женщина-пешеход попала под колеса автомобиля и скончалась на месте. За рулем иномарки был пьяный сын экс-депутата, сообщил Telegram-канал «112».
На перекрестке улицы Серебренниковской с Октябрьской магистралью молодой водитель ехал на большой скорости и не успел затормозить перед переходящей дорогу 45-летней женщиной. Виновник скрылся с места происшествия. По предварительным данным, он был пьян.
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«Гонщика задержали спустя некоторое время», — уточнили в публикации.
По данным NGS.ru, полиция Новосибирска возбудила уголовное дело против водителя, сына бывшего депутата Законодательного собрания Алтайского края. В ближайшее время молодому человеку изберут меру пресечения.
На Урале пьяный водитель сбил сотрудника ДПС. Авария произошла 9 апреля на 32-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень.
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