Пьяный супруг заживо поджег жену в Свердловской области

Соседи сообщили, что мужчина часто поднимал руку на женщину. Соседка сказала, что супруг часто выпивал, после чего неоднократно избивал жену и выгонял ее на улицу. Однако, заявление в полицию пострадавшая ни разу не писала.

«Ей предстоит сейчас, после того как заживут ожоги, еще и пластическая операция. Он работает, а сейчас взял отпуск, чтобы ездить к жене и ухаживать за ней. Сейчас он не пьет и ездит к ней каждый день, но это ничего не меняет», — сообщила соседка.

В полиции сообщили, что мужчина не специально поджег жену. Он вернулся пьяный домой с канистрой бензина, начал угрожать, что все сожжет. Женщина начала отбирать канистру и облилась, в этот момент и произошло возгорание из-за неадекватного состояния мужчины.

Сейчас пострадавшая в ожоговом отделении, ее жизни ничего не угрожает.