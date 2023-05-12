Происшествия 12 мая 2023, 15:12 Пьяный сотрудник полиции сбил школьницу на переходе в Мытищах МВД сообщило о наезде пьяного полицейского на переходящую дорогу школьницу в Мытищах РИА «Новости»

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Сотрудник московской полиции после распития алкоголя сбил за рулем своего автомобиля школьницу, которая переходила дорогу по «зебре» в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло вечером в минувший четверг на улице Сукромке. Сбив девочку, владелец автомобиля скрылся с места происшествия. Пострадавшую школьницу доставили в больницу.

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В ходе оперативный мероприятий полицейские задержали нарушителя. Выяснилось, что он их коллега из УВД по Центральному административному округу Москвы. Прокатиться на машине в пьяном виде мужчина решил во внерабочее время.

По результатам служебной проверки полицейского ждет увольнение по отрицательным мотивам и наказание в соответствии с законом. Также его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.