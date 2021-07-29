Пьяный сотрудник полиции стал причиной ДТП в Еткуле. Его приговорили к заключению

Бывший сотрудник полиции спровоцировал ДТП в Еткульском районе. В момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате погибла женщина. Инициатора аварии приговорили к заключению. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

ДТП произошло 22 ноября 2020 года. Жительница Челябинска с мужем направлялась на термальный курорт «Баден-Баден» в Еткульском районе. В их автомобиль врезался 48-летний пьяный житель Нижневартовского района ХМАО на иномарке, которая вылетела на встречную полосу. В итоге женщина получила тяжелые травмы и скончалась в больнице спустя шесть дней комы.

Виновника приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года десять месяцев. Также его обязали выплатить штраф в размере более 2,4 миллиона рублей.

«Вину в совершении преступления подсудимый признал в полном объеме, в ходе следствия возместил затраты на погребение», — заявили в пресс-службе.