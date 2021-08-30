30 августа 2021, 16:52
Пьяный сибиряк устроил пальбу по людям из окна
Житель Новосибирска, перебрав алкоголя, решил устроить стрельбу по прохожим из своего окна. Об этом сообщил сайт newizv.ru со ссылкой на региональное управление МВД.
Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили двор и установили квартиру, из окна которой вели стрельбу по прохожим. Штурмовать квартиру не пришлось. Мужчина сам открыл дверь и сдался стражам правопорядка.
Он успел ранить пять человек. Трое пострадавших получили легкие раны. Двоим понадобилась госпитализация.