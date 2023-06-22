Происшествия 22 июня 2023, 22:58 Пьяный рыбак утонул в Новгородской области

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Мужчина, который рыбачил в нетрезвом виде в реке Пчевжа в Новгородской области, утонул. Сотрудники Маловишерского межрайонного СО СУ СКР по региону организовали проверку. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на портал «Новгород.ру».

Двое мужчин рыбачили и распивали алкоголь 16 июня. В какой-то момент один из них потерял равновесие и упал в воду. Выплыть он уже не смог.

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Его тело обнаружили 21 июня на 101 километре правого берега реки. На данный момент сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.