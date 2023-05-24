Эксклюзив 24 мая 2023, 21:06 Пьяный российский водитель поплатился правами за танцы на крыше внедорожника Полиция Кирова задержала водителя за танцы на крыше машины и завела дело о нетрезвой езде

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Владелец внедорожника из Кирова устроил ночную дискотеку на крыше своего автомобиля около жилых домов. Так он отмечал встречу со своим давним знакомым. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали танцора и завели против него административное дело о пьяном вождении. В распоряжении «360» оказалось видео с танцами нетрезвого кировчанина.

На кадрах видно, что мужчина включил шансон на полную громкость и очень радовался встрече с другом, которого даже пригласил на танец. После пара перебралась на крышу припаркованной машины.

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Как сообщил осведомленный источник «360», мужчины возвращались из ночного клуба, где пили и танцевали. Просто так заканчивать вечер они не захотели и устроили пьяные танцы на крыше внедорожника.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что водитель нарушил правила дорожного движения, сев пьяным за руль. Против него завели административное дело, по которому ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.