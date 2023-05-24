24 мая 2023, 21:06
Пьяный российский водитель поплатился правами за танцы на крыше внедорожника
Полиция Кирова задержала водителя за танцы на крыше машины и завела дело о нетрезвой езде
Владелец внедорожника из Кирова устроил ночную дискотеку на крыше своего автомобиля около жилых домов. Так он отмечал встречу со своим давним знакомым. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали танцора и завели против него административное дело о пьяном вождении. В распоряжении «360» оказалось видео с танцами нетрезвого кировчанина.
На кадрах видно, что мужчина включил шансон на полную громкость и очень радовался встрече с другом, которого даже пригласил на танец. После пара перебралась на крышу припаркованной машины.
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Как сообщил осведомленный источник «360», мужчины возвращались из ночного клуба, где пили и танцевали. Просто так заканчивать вечер они не захотели и устроили пьяные танцы на крыше внедорожника.
В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что водитель нарушил правила дорожного движения, сев пьяным за руль. Против него завели административное дело, по которому ему грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
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