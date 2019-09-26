Пьяный россиянин забрался на крышу таиландского бара и провалился в кухню
На одном из таиландских курортов пьяный 30-летний россиянин забрался на крышу бара и провалился прямо в кухню. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, это произошло в заведении Helter Skelter Bar в городе Паттай. Мужчину нашла хозяйка бара. Она обратилась к спасателям, чтобы те помогли пострадавшему. Так как мужчина был очень пьян, он не смог объяснить, как оказался на крыше. Единственное, что он смог выдать, это была фраза: «Не убивайте меня!». Он согласился оплатить ремонт потолка и крыши.