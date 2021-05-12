Пьяный россиянин ударил соседку ножом за громкую музыку. В ответ получил пулю из «Осы»

Пьяный пенсионер повздорил со своей соседкой из-за громкой музыки в Зеленогорске, который входит в состав Санкт-Петербурга. Он перелез через забор, ранил ее ножом, а в ответ получил пулю из пистолета «Оса». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах Северной столицы.

По словам собеседника, конфликт вспыхнул вечером из-за громкой музыки, которую слушала женщина во время посадки растений. После замечания она ее выключила, но напившийся водки пенсионер не унимался. Источник рассказал, что он взял нож, приставил к забору лестницу и полез на чужой участок разбираться. Когда пьяный сосед начал резать сетку, женщина попыталась его остановить. За это он полоснул ее по руке. В ответ пенсионер получил пулю в кисть из «Осы».

На место происшествия приехали полицейские и изъяли два травматических пистолета, разрешение на них, патроны и окровавленную землю. Соседи не стали писать заявления друг на друга. Сейчас они оба находятся в больнице.