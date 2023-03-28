Эксклюзив 28 марта 2023, 19:44 Пьяный россиянин напал на приехавшую по вызову женщину-фельдшера Нападение пьяного жителя Казани на прибывшего на вызов фельдшера сняли на видео

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Прибывшая по вызову в одну из квартир Казани женщина-фельдшер вынужденно спаслась бегством от пьяного и буйного пациента. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах медик выбежала из подъезда и спряталась среди припаркованных машин. Вслед за ней вышел нетрезвый мужчина в сопровождении женщины — по всей видимости, супруги.

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Он начал преследовать фельдшера, а после крикнул, чтобы она убиралась и оставила «эту ситуацию в покое», потому что «ничего не может сделать». Жена уговаривала мужа не трогать медика, так как «она помогает людям».

Издание «Татар Информ» со ссылкой на пресс-службу горздрава Казани сообщило, что фельдшер прибыла после сообщения, что 38-летний мужчина пожаловался на сильную боль в ребрах.

Но когда она вошла в квартиру, пациент оказался пьян и бросил в лицо медику стакан. Фельдшер сбежала подальше от буйного мужчины, который начал ее преследовать. Ей удалось вырваться и добраться до коллег, которые зафиксировали травмы.

В республиканском главке МВД уточнили, что буйного пациента доставили в отдел полиции, где против него завели административное дело о нанесении побоев. В ожидании суда обвиняемый остался в отделе полиции.