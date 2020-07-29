Пьяный россиянин избил любимую бутылкой водки. Видео

Нетрезвый уфимец попал на камеры видеонаблюдения. Он затеял скандал с возлюбленной и, не придумав ничего лучше, решил наказать ее прицельными ударами бутылкой водки. Видео попало в распоряжение «360».

Драка произошла в ночь с 27 на 28 июля в многоэтажке в Кузнецовском затоне. Разъяренный мужчина принялся избивать сожительницу прямо в подъезде дома, пока ждал лифт. Сначала он несколько раз ударил женщину локтем по лицу, после чего выхватил из пакета бутылку водки и размашисто ударил возлюбленную в область промежности.

Соседи, как пишет местное издание Bash.news, слышали, что происходило в подъезде, но испугались вмешиваться. При этом пара оказалась им знакома: мужчина и женщина живут вместе, но с соседями предпочитают не заводить близких знакомств.