Пьяный росгвардеец протаранил машины и размахивал половым органом. Отдохнул хорошо, но недолго

Пьяный сотрудник Росгвардии устроил дебош на одной из улиц Санкт-Петербурга. Мужчина матерился и размахивал половым органом. По словам очевидцев, он протаранил два автомобиля во дворе и нападал на прохожих.

Видео с сотрудником Росгвардии появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина переругивался с автором ролика. Он оскорблял его, матерился, показывал неприличные жесты руками и размахивал половым органом. На вопрос, как его зовут, дебошир представился Андреем Андреевым. Действительно это настоящее имя или нет, неизвестно.

Однако ведомство подтвердило, что попавший на видео мужчина действительно их сотрудник. Об этом представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил изданию «Подъем».

Данный сотрудник будет уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности Валерий Грибакин.

По его словам, во время служебной проверки стало ясно, что во время дебоша сотрудник не был на службе. Однако Грибакин подчеркнул, что этот факт никак его не оправдывает.

Это не первый раз, когда сотрудники ведомств устраивают пьяные дебоши. Издание URA.RU рассказало, что судебный пристав из Салехарда устроил драку в ресторане, когда был в состоянии сильного алкогольного опьянения.