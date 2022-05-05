Пьяный мужчина выстрелил из охотничьего ружья в калитку детсада № 90 в Ярославле 5 мая, сообщил Telegram-канал «Ярославль Главный». Правоохранители задержали злоумышленника и изъяли у него обрез и нож. Мужчина ранее судим.

Портал «Про Город» выложил запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал рецидивист.

В пресс-службе ГУ МВД по Ярославской области о происшествии сообщили без подробностей: 5 мая поступило сообщение о «мужчине с предметом, похожим на оружие, который произвел выстрел». Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину на улице Фурманова. Правоохранители подтвердили, что у него нашли не только обрез, но и нож. Никто не пострадал.

«В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства», — говорится в сообщении главного управления МВД по региону.