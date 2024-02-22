Происшествия 22 февраля 2024, 19:40 Пьяный рецидивист выбросил сожительницу из окна третьего этажа в Ростовской области

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого жителя Красного Сулина. Его подозревают в покушении на убийство. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Ростовской области.

Происшествие случилось в квартире дома на улице Комарова. По версии следствия, в ходе ссоры пьяный фигурант выбросил 54-летнюю сожительницу из окна третьего этажа.

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Пострадавшей потребовалась госпитализация. Агрессору избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.