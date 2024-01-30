Происшествия 30 января 2024, 12:50 Пьяный рецидивист украл ружье у собутыльника в Нижнем Новгороде

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Правоохранители задержали 31-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в краже оружия. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Преступление было совершено в доме на проспекте Ильича. По предварительным данным, во время застолья один из гостей, находясь в состоянии опьянения, похитил ружье хозяина жилплощади.

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Выяснилось, что предполагаемый вор уже имеет судимость. Он признался, что хотел повесить «трофей» на стене своей квартиры.