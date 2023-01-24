24 января 2023, 17:23
Пьяный рецидивист угнал машину в Самарской области
В Сызрани в Самарской области пьяный и ранее судимый мужчина без прав угнал автомобиль. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное УМВД.
Местная жительница оставила свой автомобиль на парковке, а когда вернулась, обнаружила его пропажу. Нужную машину вместе с угонщиком быстро нашли. Находившийся за рулем мужчина был пьян и сказал, что просто захотел покататься. Его задержали.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
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