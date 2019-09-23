Пьяный приморец размахивал самодельным пистолетом у кафе. Видео

Нетрезвый мужчина пришел к кафе приморском городе Большой Камень и угрожал окружающим самодельным пистолетом. При задержании он сопротивлялся полиции. Дебошира арестовали на 10 суток.

О происходящем на улице Карла Маркса в правоохранительные органы заявил очевидец, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

«По словам заявителя, нетрезвый мужчина размахивал предметом, похожим на пистолет, угрожая своими действиями окружающим», — отметили в ведомстве.

Прибывшим на место полицейским пришлось применить физическую силу и спецсредства к 28-летнему нарушителю.

При нем правоохранители нашли предмет, похожий на пистолет кустарного производства. Сотрудники полиции опросили персонал и посетителей кафе. Пострадавших в результате случившегося нет.

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За неповиновение полицейским суд назначил приморцу 10 суток административного ареста. Против него также возбудили уголовное дело по 222 статье УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Максимальное наказание по ней составляет до четырех лет лишения свободы.

Расследование продолжается.