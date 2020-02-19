Пьяный полицейский устроил ДТП на Кубани. Один человек погиб

По данным издания, пьяный участковый на BMW выехал на встречку, где врезался в иномарку Reno. В ней находились 37-летняя женщина и двухлетний ребенок. После госпитализации пострадавшая скончалась, ребенок остался жив. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Виновника аварии заключили под стражу.