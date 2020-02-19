19 февраля 2020, 20:21
Пьяный полицейский устроил ДТП на Кубани. Один человек погиб
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего полицейского, который устроил ДТП. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным издания, пьяный участковый на BMW выехал на встречку, где врезался в иномарку Reno. В ней находились 37-летняя женщина и двухлетний ребенок. После госпитализации пострадавшая скончалась, ребенок остался жив. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Виновника аварии заключили под стражу.