Происшествия 05 августа 2023, 17:07 Пьяный полицейский сбил подростка на скутере в Нижегородской области МВД сообщило о госпитализации сбитого полицейским подростка в Нижегородской области РИА «Новости»

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Нетрезвый сотрудник полиции во время проезда на своей машине Nissan по селу Лопатино в Нижегородской области сбил подростка на скутере. Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Об этом сообщила прессс-служба областного главка МВД.

В ведомстве подчеркнули, что пострадавший подросток прав на управление скутером не имел. В отношении нетрезвого водителя иномарки сотрудники ГИБДД составили протокол за управление машиной в состоянии опьянения.

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«За рулем автомобиля Nissan был сотрудник МО МВД России „Пильнинский“», — подчеркнули в прессс-службе.

В главке добавили, что полицейского уволят после проведения служебной проверки. Наказание он понесет в соответствии с законом.

По данным Telegram-канала Ni Mash, в пьяном виде подростка сбил начальник полиции Пильнинского района Андрей Зимин. По словам авторов, владелец Nissan решил обогнать скутериста, но не справился с управлением во время маневра и зацепил подростка.