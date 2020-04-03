Пьяный покупатель зарезал продавца в Архангельской области

В городе Вельск Архангельской области пьяный мужчина зашел в магазин через черный вход. Он начал раскидывать товар и кричать. Девушка-продавец испугалась и позвала свою коллегу. Ей оказалась знакомая подозреваемого.

45-летняя женщина пыталась успокоить мужчину. Он схватил нож и ударил ее. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, написала «Экспресс газета».

На место происшествия прибыла полиция. Подозреваемый не помнит, что сделал и почему. Он заявил, что «плохо себя чувствовал из-за длительного употребления спиртного».