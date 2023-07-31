Происшествия 31 июля 2023, 19:06 Пьяный подросток за рулем попал в аварию в Ростовской области

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Пьяный 14-летний подросток за рулем отечественного автомобиля попал в аварию в Ростовской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

Ситуация произошла в хуторе Дубы Тарасовского района Ростовской области. Подросток решил покататься на машине «ВАЗ-21070» и позвал с собой 16-летнего друга. На Центральной улице водитель превысил скорость, из-за чего потерял управление и вылетел с дороги. В результате машина опрокинулась на забор.

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Водитель не пострадал, а подросток-пассажир получил травмы. Скорая помощь доставила его в больницу.