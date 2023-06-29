Происшествия 29 июня 2023, 17:56 Пьяный подросток угнал машину родителей в Костромской области

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В Костромской области задержали 17-летнего подростка, который решил пьяным покататься на автомобиле родителей. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Движущийся на высокой скорости отечественный автомобиль полицейские заметили на трассе недалеко от Костромы. Требование остановиться водитель проигнорировал и свернул на грунтовку. Но не справился с управлением и перевернулся.

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Оказалось, что за рулем сидел 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения. А машину он угнал у родителей.

По факту ДТП проводится проверка.

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