30 декабря 2019, 18:08
Пьяный подросток ударил полицейского ножом в Бурятии
Подросток ударил сотрудника полиции ножом в лицо в селе Петропавловка Республики Бурятия. Нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт Следственного комитета по региону.
Подросток и его ровесники употребили алкоголь и решили отобрать у мальчика игрушку. Один из них пнул ногой ребенка. Мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы.
На вызов приехали сотрудники и задержали правонарушителей. Когда они в служебной машине везли злоумышленников в участок, подросток ударил полицейского ножом. Потерпевшему диагностировали ранение носовой и ротовой полости.
Другие правоохранители обезоружили несовершеннолетнего преступника.