Пьяный подросток ударил полицейского ножом в Бурятии

Подросток и его ровесники употребили алкоголь и решили отобрать у мальчика игрушку. Один из них пнул ногой ребенка. Мать пострадавшего обратилась в правоохранительные органы.

На вызов приехали сотрудники и задержали правонарушителей. Когда они в служебной машине везли злоумышленников в участок, подросток ударил полицейского ножом. Потерпевшему диагностировали ранение носовой и ротовой полости.

Другие правоохранители обезоружили несовершеннолетнего преступника.