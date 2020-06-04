Пьяный подросток попал в аварию на угнанном автомобиле

Подросток улетел в кювет на 11-м километре дороги Бокситогорск — Бор — Бочево — Колбики. Там машину обнаружил сотрудник полиции.

Выяснилось, что парень угнал машину из деревни Бор и решил на ней покататься. Подросток травмы не получил. Против него возбудили уголовное дело. Юноше избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и передали его родителям.