29 января 2024, 12:01
Пьяный петербуржец жестоко избил и чуть не задушил ребенка-инвалида
Петербуржец избил и попытался задушить ребенка-инвалида своей сожительницы
Пьяный житель Красносельского района Петербурга напал на десятилетнего сына своей сожительницы. Он жестоко избил мальчика-инвалида, а также пытался его задушить. Об этом сообщил источник «360».
Нападение произошло вечером 27 января в квартире дома на улице Добровольцев. Мужчина нанес ребенку не менее 10 ударов по голове и туловищу, а затем схватил полотенце и попытался его задушить.
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Мать мальчика помешала агрессору убить ребенка. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Накануне следственные органы подготовили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего. Известно, что к уголовной ответственности он ранее не привлекался.
Органы опеки направили в Красносельский районный суд иск о лишении родительских прав матери мальчика, на иждивении которой находится еще двое детей. Женщина состоит на учете органов по делам несовершеннолетних.
Ранее в Москве арестовали троих мужчин, которые напали на подростков.
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