Эксклюзив 29 января 2024, 12:01 Пьяный петербуржец жестоко избил и чуть не задушил ребенка-инвалида Петербуржец избил и попытался задушить ребенка-инвалида своей сожительницы РИА «Новости»

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Пьяный житель Красносельского района Петербурга напал на десятилетнего сына своей сожительницы. Он жестоко избил мальчика-инвалида, а также пытался его задушить. Об этом сообщил источник «360».

Нападение произошло вечером 27 января в квартире дома на улице Добровольцев. Мужчина нанес ребенку не менее 10 ударов по голове и туловищу, а затем схватил полотенце и попытался его задушить.

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Мать мальчика помешала агрессору убить ребенка. Пострадавшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Накануне следственные органы подготовили постановление о возбуждении уголовного дела в отношении нападавшего. Известно, что к уголовной ответственности он ранее не привлекался.

Органы опеки направили в Красносельский районный суд иск о лишении родительских прав матери мальчика, на иждивении которой находится еще двое детей. Женщина состоит на учете органов по делам несовершеннолетних.

Ранее в Москве арестовали троих мужчин, которые напали на подростков.