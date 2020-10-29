29 октября 2020, 16:57
Пьяный петербуржец устроил смертельное ДТП
Иномарка и автобус попали в аварию в 6-м Верхнем переулке, есть погибший. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
ДТП случилось в ночь на 29 октября. В 6-м Верхнем переулке столкнулись Mazda и автобус. Пассажир иномарки погиб.
Полицейские задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП — водителя легковушки. По предварительным данным, во время аварии петербуржец был пьян и не обращал внимания на требования сотрудников ГИБДД остановиться. За рулем Mazda сидел 29-летний безработный мужчина.
Возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.