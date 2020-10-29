Пьяный петербуржец устроил смертельное ДТП

ДТП случилось в ночь на 29 октября. В 6-м Верхнем переулке столкнулись Mazda и автобус. Пассажир иномарки погиб.

Полицейские задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП — водителя легковушки. По предварительным данным, во время аварии петербуржец был пьян и не обращал внимания на требования сотрудников ГИБДД остановиться. За рулем Mazda сидел 29-летний безработный мужчина.

Возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении мужчины под стражу.