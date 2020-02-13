Пьяный петербуржец уснул прямо на льдине посредине Невы

В Санкт-Петербурге прохожие случайно заметили мужчину, который лежал на льду под Большеохтинским мостом. С переохлаждением «пловца» отправили в больницу.

Пьяного горожанина обнаружили в ночь на 13 февраля в Красногвардейском районе, сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На место происшествия прибыли спасатели. 37-летнего мужчину доставили на берег, а затем госпитализировал в Александровскую больницу. Пострадавший не только сильно замерз, но и был пьян.

По данным СМИ, мужчина отключился во время прогулки по тонкому льду. «Невские новости» предположили, что незадачливый петербуржец 1982 года рождения упал с моста, пролетев около 10 метров. Еще одна версия гласит, что он решил порыбачить и заснул.