13 февраля 2020, 11:22
Пьяный петербуржец уснул прямо на льдине посредине Невы
В Санкт-Петербурге прохожие случайно заметили мужчину, который лежал на льду под Большеохтинским мостом. С переохлаждением «пловца» отправили в больницу.
Пьяного горожанина обнаружили в ночь на 13 февраля в Красногвардейском районе, сообщил портал 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
На место происшествия прибыли спасатели. 37-летнего мужчину доставили на берег, а затем госпитализировал в Александровскую больницу. Пострадавший не только сильно замерз, но и был пьян.
По данным СМИ, мужчина отключился во время прогулки по тонкому льду. «Невские новости» предположили, что незадачливый петербуржец 1982 года рождения упал с моста, пролетев около 10 метров. Еще одна версия гласит, что он решил порыбачить и заснул.