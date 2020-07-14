Пьяный петербуржец угрожал жене из охотничьего ружья

Инцидент произошел в квартире семьи на Бухарестской улице 11 июля. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина навел оружие на свою 58-летнюю жену. Она обратилась в полицию.

За угрозу убийством 13 июля против подозреваемого возбудили уголовное дело. В настоящее время мужчине выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.