14 июля 2020, 11:45
Пьяный петербуржец угрожал жене из охотничьего ружья
Жительница Петербурга написала заявление в полицию на своего мужа. Он угрожал ей охотничьим ружьем и физической расправой, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на местную пресс-службу МВД.
Инцидент произошел в квартире семьи на Бухарестской улице 11 июля. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина навел оружие на свою 58-летнюю жену. Она обратилась в полицию.
За угрозу убийством 13 июля против подозреваемого возбудили уголовное дело. В настоящее время мужчине выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении.