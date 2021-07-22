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    22 июля 2021, 20:31

    Пьяный петербуржец угрожал девушкам оружием за отказ в знакомстве

    Дарья Морозова

    Жителя Санкт-Петербурга задержали за то, что он, будучи пьяным, угрожал оружием девушкам, которые отказались с ним знакомиться. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Управления вневедомственной охраны по региону.

    Уточняется, что преступник работал в охране. Происшествие случилось ночью. Мужчина пытался пообщаться с незнакомками, но те не захотели поддерживать диалог. Тогда он достал карабин.

    Девушки испугались и вызвали полицию. Мужчину задержали. Разрешения на оружие у него не оказалось.