Пьяный петербуржец угрожал девушкам оружием за отказ в знакомстве

Жителя Санкт-Петербурга задержали за то, что он, будучи пьяным, угрожал оружием девушкам, которые отказались с ним знакомиться. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Управления вневедомственной охраны по региону.

Уточняется, что преступник работал в охране. Происшествие случилось ночью. Мужчина пытался пообщаться с незнакомками, но те не захотели поддерживать диалог. Тогда он достал карабин.

Девушки испугались и вызвали полицию. Мужчину задержали. Разрешения на оружие у него не оказалось.