Пьяный петербуржец соврал о том, что заминировал машины

Житель Санкт-Петербурга 2 ноября около восьми часов вечера обратился в полицию и заявил, что захватил и заминировал два автомобиля на Долгоозерной в Приморском районе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудники органов выехали на место происшествия и обнаружили там пьяного мужчину. Взрывчатку во время обыска территория они не обнаружили. Злоумышленника задержали и оформили на него протокол за пребывание в пьяном виде в общественном месте. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.