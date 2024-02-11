Происшествия 11 февраля 2024, 21:32 Пьяный петербуржец пытался похитить школьника, его спас друг Mash: пьяный житель Петербурга пытался похитить ребенка РИА «Новости»

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В Приморском районе Санкт-Петербурга нетрезвый мужчина вымогал у школьников деньги и пытался похитить одного из них. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Неизвестный подошел к ребятам на Планерной улице и начал требовать у них деньги. Мальчики отдали незнакомцу по 100 рублей. Мужчина отпустил одного ребенка, а второго забрал с собой в магазин с целью продолжить знакомство.

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Напуганный приятель школьника сообщил о случившемся родителям, те немедленно обратились в полицию. Пьяного петербуржца, который повел четвероклассника к себе домой, задержали на проспекте Авиаконструкторов.

Подобное происшествие произошло накануне в Ростове-на-Дону. Там неизвестный попытался напасть на двух девочек. Они закричали, а мужчина сбежал. Правоохранители устанавливают личность нападавшего, а также обстоятельства случившегося. Злоумышленника объявили в розыск.