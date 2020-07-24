24 июля 2020, 12:04
Пьяный петербуржец получил ножевое ранение из-за конфликта на работе
Житель Санкт-Петербурга получил ножевое ранение в грудь после конфликта на работе. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Местный житель попал в больницу с проникающим ножевым ранением груди. В медучреждение его увезли вечером 22 июля в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи забрала пациента из квартиры на Среднеохтинском проспекте.
Во время происшествия на рабочем месте 51-летний мужчина был пьян, уточнила жена пострадавшего.
Причины конфликта выясняются.