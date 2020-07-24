Пьяный петербуржец получил ножевое ранение из-за конфликта на работе

Местный житель попал в больницу с проникающим ножевым ранением груди. В медучреждение его увезли вечером 22 июля в тяжелом состоянии. Бригада скорой помощи забрала пациента из квартиры на Среднеохтинском проспекте.

Во время происшествия на рабочем месте 51-летний мужчина был пьян, уточнила жена пострадавшего.

Причины конфликта выясняются.