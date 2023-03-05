Происшествия 05 марта 2023, 13:47 Пьяный петербуржец открыл стрельбу в центре города Росгвардия сообщила о задержании пьяного стрелка, ранившего из травмата прохожих РИА «Новости»

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Росгвардейцы задержали жителя Санкт-Петебурга, ранившего из травматического пистолета двух прохожих на улице Рубинштейна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.

По данным правоохранителей, ЧП произошло вечером в субботу, 29-летний мужчина начал стрелять из травматического оружия на улице, пострадали два человека. Прибывшие на место росгвардейцы оперативно задержали стрелка.

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«Результат события — пострадавшие с ранениями руки и спины доставлены в больницу. Самого стрелка увезли вытрезвляться и давать объяснения в отделе полиции», — отметили в Росгвардии.

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У стрелка изъяли аэрозольный перцовый баллончик и травматический пистолет Grand Power.

Telegram-канал «112» уточнил, что ранения получили администратор одного из баров и сотрудник МЧС. По предварительной информации, конфликт начался с того, что 29-летний задержанный приставал к остальным отдыхающим. Когда его попытались успокоить, мужчина открыл огонь.