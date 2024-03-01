Происшествия 01 марта 2024, 13:13 Пьяный пермяк не захотел ждать электричку и угнал автомобиль

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Уголовное дело возбудили в отношении 64-летнего жителя деревни Бородулино Пермского края. Его обвинили в угоне автомобиля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По словам фигуранта, он решился на преступление, так как не хотел долго ждать электричку. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за руль оставленной без присмотра машины Toyota Avensis и отправился домой.

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Известно, что гражданин не имел права на управление транспортом. Вскоре он предстанет перед судом.