Пьяный пенсионер сбил женщину во Владимирской области | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 04:09 Поделиться Telegram

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Viber Пьяный пенсионер сбил женщину во Владимирской области

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Мужчина в возрасте 75 лет, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, сбил женщину в Ковровском районе Владимирской области. Об этом рассказал «Царьград».

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Женщина шла по обочине проезжей части, водитель не заметил ее и сбил. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Сотрудники ГИБДД разбираются в деталях произошедшего.

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