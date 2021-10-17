Пьяный пенсионер с ножом погнался за школьниками
Следственный комитет Тюменской области начал проверку угрозы тюменца с ножом
Следственный комитет Тюменской области установил личность мужчины, который угрожал ножом школьникам. Правоохранители начали проверку, сообщил сайт ведомства.
Следователи сообщили, что начали проверку по опубликованной в интернете видеозаписи, на которой видно, как мужчина с ножом преследует школьников.
«В настоящее время личность мужчины, запечатленного на видео, установлена», — сообщили в пресс-службе следственного комитета.
Полицейские задержали мужчину на улице Голышева в Тюмени, сообщило издание «РБК Тюмень». В пресс-службе тюменской полиции каналу сообщили, что вызов поступил 13 октября, около 14:00 дня. Сотрудники полиции выехали на место и задержали ранее судимого 69-летнего мужчину.
«Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, нож, который был при нем, изъят. В настоящее время проводится доследственная проверка, на основании которой будет принято процессуальное решение», — привел слова пресс-службы тюменской полиции РБК.
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